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Haberler Magazin MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 9 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı

MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 9 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda kalan son 9 ismin belli olmasının ardından sezonun kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 9 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:20
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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 9 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 9 ARALIK 2024 | MasterChef'in 9 Aralık 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu 9 Aralık tarihli yayında oynanıyor. Sezonun son mavi takım kaptanı belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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