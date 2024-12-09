Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 36. bölüm tek parça izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 36. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. 9 Aralık Pazartesi günü yayımlanan 36. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 36. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 36. BÖLÜM ÖZETİ

Ticaret bahanesiyle Kahire'ye girip Haçlıların orada kök salmasını ve vakti geldiğinde orayı almasını sağlamak üzere Amalrik'in görevlendirdiği Balian, Emir Selahaddin tarafından esir alınmıştır. Nureddin'in pusulasını odasında bulan Kral Amalrik, Kudüs Sarayı'ndaki güvenlik zaafıyla deliye dönmüştür. Balian ve beraberindeki Haçlı birliğinin esir düşüşüyle öfkesi iyice alevlenen Amalrik, Chatillon'u devreye sokacaktır. Nureddin içinse artık Mısır'ı fethetmenin zamanı gelmiştir.

Kana doymayan Chatillon'un şeytani plânları, bu kez Selahaddin'i yok etmek için devrededir. Müslüman kılığında Kahire Çarşısı'na sızan Kerek Kontesi Mila'nın Selahaddin hakkında verdiği sır, Chatillon'un işini kolaylaştırır. Bu sır, Selahaddin ve Şemse'yi zorlu bir imtihanla karşı karşıya bırakacaktır.

Kudüs'teki buğday krizini fırsata dönüştüren Guy ise Sibylla üzerinden sinsi bir oyun peşindedir. Guy, krallığa giden yol üzerindeki engelleri bir bir ortadan kaldırmaya kararlıdır.

Mila'nın Kahire Çarşısı'nın göbeğine kurduğu oyun bozulacak mı? Selahaddin ve Şemse tekrar bir araya gelebilecek midir? Haçlı çizmesini Kahire sokaklarında gezdiren Şaver'in fitnesi son bulacak mıdır? Artık geri dönüşü olmayan bir yola giren Emir Selahaddin, Sultan Nureddin'in göndereceği orduyla Mısır'ın fethini gerçekleştirebilecek midir?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 36. bölüm izle

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