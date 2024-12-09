Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 9 Aralık 2024

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK | Gelinim Mutfakta'nın 1511. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Aralık Pazartesi günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-6 Aralık haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Selcan gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 2-6 Aralık haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Seren gelin oldu.