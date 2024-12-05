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Haberler Magazin MASTERCHEF ELEME ADAYI 5 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI 5 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 5 Aralık eleme adayı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 19:27 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 19:30
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 5 ARALIK 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 5 Aralık 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

5 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 5 Aralık tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi Latin Amerika yemekleri yapmak için yarıştı. Eleme adayı ise henüz belli olmadı.

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