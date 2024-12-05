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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Aralık 2024

Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Aralık | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 12:20
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Aralık 2024

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK | Gelinim Mutfakta'nın 1509. bölümünde gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 5 Aralık Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Aralık Çarşamba günü, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan çeyrek altının sahibi Selcan gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25-29 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25-29 Kasım haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Seren gelin oldu.

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