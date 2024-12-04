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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Hatice Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 4 Aralık puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 20:10 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 20:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 Aralık Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hatice kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 4 Aralık 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Aralık yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Hatice Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hande: 5

Çağrı: 5

Ünal: 4

Reyhan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HANDE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Aralık yarışmacısı Hande Hanım oldu. Hande Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Hatice: 5

Çağrı: 4

Ünal: 5

Reyhan: 6

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