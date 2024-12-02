MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 2 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 2 ARALIK 2024 | MasterChef'in 2 Aralık 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu 2 Aralık tarihli yayında oynandı. En iyi tatlıyı yaparak mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim henüz belli olmadı.