  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 2 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 2 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda kalan son 9 ismin belli olmasının ardından sezonun kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 2 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 16:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 2 Aralık 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 2 ARALIK 2024 | MasterChef'in 2 Aralık 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu 2 Aralık tarihli yayında oynandı. En iyi tatlıyı yaparak mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim henüz belli olmadı.

F.Bahçe'de şok Saint-Maximin gelişmesi!
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor!
DİĞER
Ünlü oyuncu İlayda Alişan çocukluk fotoğrafını paylaştı!
Başkan Erdoğan Engelsiz Türkiye Programı'nda müjdeyi verdi: "Yakında genelgeyi yayımlayacağız"
İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumu!
Eski hakemler G.Saray - Eyüpspor maçını yorumladı
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Amputenin "Arda Güler"i yıldız futbolcuyla tanışmanın hayalini kuruyor! Amputenin "Arda Güler"i yıldız futbolcuyla tanışmanın hayalini kuruyor! 15:25
G.Saray'da Sivasspor mesaisi G.Saray'da Sivasspor mesaisi 15:14
Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? Mallorca - Barcelona maçı ne zaman? 14:40
Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman? Samsunspor - Orduspor FK maçı ne zaman? 14:33
Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman? Adana Demirspor - Sebat Gençlikspor maçı ne zaman? 14:27
Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman? Antalyaspor - Küçükçekmece Sinopspor maçı ne zaman? 14:19
Daha Eski
Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Karacabey Belediyespor maçı ne zaman? 14:17
Iğdır FK - Muş Spor maçı ne zaman? Iğdır FK - Muş Spor maçı ne zaman? 14:14
Vardar kritik maç öncesi konuştu! Vardar kritik maç öncesi konuştu! 14:14
UEFA Avrupa Ligi'nden G.Saray paylaşımı! UEFA Avrupa Ligi'nden G.Saray paylaşımı! 13:59
Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! Futbol maçındaki hakem kararı sonrası facia! 13:43
Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! Osimhen İtalya'ya geri dönüyor! 13:24