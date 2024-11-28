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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Kasım Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Kasım Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Zişan Hanım oldu. Zişan Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 28 Kasım puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 18:30 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 18:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 28 Kasım Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Zişan Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 28 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZİŞAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım yarışmacısı Zişan Hanım oldu. Zişan Hanım puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ RIDVAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 27 Kasım yarışmacısı Rıdvan Bey oldu. Rıdvan Bey puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Rümeysa: 6

Elif: 5

Menekşe: 4

Zişan: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ELİF KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 26 Kasım yarışmacısı Elif Hanım oldu. Elif Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Rümeysa: 5

Rıdvan: 5

Menekşe: 5

Zişan: 4

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