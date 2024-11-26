  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Kasım 2024

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Kasım 2024

Gelinim Mutfakta puan durumu 26 Kasım | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 26 Kasım 2024

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1502. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 26 Kasım Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Kasım Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 25 Kasım Pazartesi günü, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan çeyrek altının sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18-22 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18-22 Kasım haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Beste gelin oldu.

ManU'da Amorim istemedi! Mourinho devrede
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Ronaldo'dan flaş transfer kararı
DİĞER
Dile kolay 51 yıl aynı yastığa baş koydular! Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun ile eşi Berna Hun’dan duygusal kutlama!
Asgari ücrette pazarlık zamanı! Artış nasıl belirlenecek? Hangi formüller konuşulacak?
Talisca transferi bitiyor! İşte o tarih
G.Saray'dan Nuamah operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! 12:17
Dünyanın en değerli ligleri açıklandı! Dünyanın en değerli ligleri açıklandı! 12:01
Bologna - Lille maçı hangi kanalda? Bologna - Lille maçı hangi kanalda? 11:59
Aston Villa - Juventus maçı hangi kanalda? Aston Villa - Juventus maçı hangi kanalda? 11:55
Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Ronaldo'dan flaş transfer kararı Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Ronaldo'dan flaş transfer kararı 11:31
Van Bronckhorst, yerli oyuncuları tercih etmiyor Van Bronckhorst, yerli oyuncuları tercih etmiyor 11:23
Daha Eski
Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan Trabzonspor'un gollerinin yarısı Banza'dan 11:19
Lucas Torreira, G.Saray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor Lucas Torreira, G.Saray formasıyla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor 11:12
Başakşehir Avrupa'da 60. maçına çıkacak! Başakşehir Avrupa'da 60. maçına çıkacak! 11:10
G.Saray'dan Nuamah operasyonu! G.Saray'dan Nuamah operasyonu! 11:07
Monaco - Benfica maçı hangi kanalda? Monaco - Benfica maçı hangi kanalda? 11:06
Sturm Graz - Girona maçı hangi kanalda? Sturm Graz - Girona maçı hangi kanalda? 11:01