MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 25 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 25 KASIM 2024 | MasterChef'in 25 Kasım 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu 25 Kasım tarihli yayında oynandı. En iyi sandviçi yaparak mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan yarışmacu henüz belli olmadı.