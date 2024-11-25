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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Kasım 2024

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Kasım 2024

Gelinim Mutfakta puan durumu 21 Kasım | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 21 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:10
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 25 Kasım 2024

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1501. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 25 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 25 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Kasım Pazartesi günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 - 22 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 18 - 22 Kasım haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Beste gelin oldu.

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