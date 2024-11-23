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Haberler Magazin Masterchef ödül oyununu kim kazandı 23 Kasım? MasterChef kime kaşık atıldı?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı 23 Kasım? MasterChef kime kaşık atıldı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. Keyifli yarışmanın bugünkü bölümünde, şefler en iyi arabaşını (Arap aşı) yapmak için yarıştı. Ayrıca heyecan dolu programda bir yarışmacının tabağına kaşık atıldı. Peki 23 Kasım MasterChef kimin tabağına kaşık atıldı? Ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:20 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 14:30
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Masterchef ödül oyununu kim kazandı 23 Kasım? MasterChef kime kaşık atıldı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef'te heyecan devam ediyor. Bu bölümün yemeği arabaşı olurken yarışmacılar, en iyi tabağı çıkartabilmek için birbirleriyle yarıştı. Öte yandan yarışmacılardan birinin tabağına kaşık atılan programda, kaşığı kimin hak ettiği seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki MasterChef kime kaşık atıldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de 16 Kasım Cumartesi gününün ödül oyunu kazananı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda ödül oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM KAŞIK ALDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam fark yaratan lezzete kaşık atıldı. Şeflerin övmeye doyamadığı tabakta tüm tatların yerinde olduğu ve eksik veya fazla hiçbir malzemenin kullanılmadığı belirtilirkenkaşığı alan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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