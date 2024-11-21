YEMEKTEYİZ puan tablosu 21 Kasım Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Habip kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Habip Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 21 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HABİP KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 21 Kasım yarışmacısı Habip Bey oldu. Habip Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ferahnaz: 5

Sultan: 6

Nuray: 5

Samet: 4

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Kasım yarışmacısı Nuray Hanım oldu. Nuray Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Ferahnaz: 5

Sultan: 5

Habip: 5

Samet: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FERAHNAZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Kasım yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Ferahnaz Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nuray: 6

Sultan: 5

Habip: 6

Samet: 8