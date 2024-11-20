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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın üçüncü yarışmacısı Nuray Hanım oldu. Nuray Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 20 Kasım puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 18:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 18:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 20 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Nuray kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Nuray Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 20 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NURAY KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20 Kasım yarışmacısı Nuray Hanım oldu. Nuray Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FERAHNAZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Kasım yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Ferahnaz Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nuray: 6

Sultan: 5

Habip: 6

Samet: 8

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