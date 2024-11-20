  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 20 Kasım | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 20 Kasım 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1498. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 20 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 20 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 20 Kasım Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 19 Kasım Salı günü, kayınvalidelerden en yüksek puan Aysun ve Ezgi gelin aldı. Kura sonucu çeyrek altının sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 - 15 Kasım haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Dilara gelin oldu.

Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde
G.Saray'ı üzen haber geldi! Wilfried Zaha...
DİĞER
Torreira için Galatasaray'a ödeyecekleri bonservis ortaya çıktı! 'Hayalim' demişti
CHP'den Meclis'te "kayyum" provokasyonu: Bakan Ali Yerlikaya'nın komisyona girişini engellemeye çalıştılar
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor
"Senin eserin bu hezimet"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın ilk transferi Anlaşma tamam! İşte Aslan'ın ilk transferi 11:45
Cavaliers'ın 15 maçlık serisi sona erdi Cavaliers'ın 15 maçlık serisi sona erdi 11:23
Chelsea - Celtic maçı hangi kanalda? Chelsea - Celtic maçı hangi kanalda? 11:22
Anadolu Efes Paris Basketbol'u konuk ediyor Anadolu Efes Paris Basketbol'u konuk ediyor 11:21
Twente - Real Madrid maçı hangi kanalda? Twente - Real Madrid maçı hangi kanalda? 11:19
Lyon - Roma maçı hangi kanalda? Lyon - Roma maçı hangi kanalda? 11:12
Daha Eski
F.Bahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor F.Bahçe'de ayrılık yolda! Süper Lig ekibine gidiyor 11:05
Wolfsburg - Galatasaray maçı canlı izle Wolfsburg - Galatasaray maçı canlı izle 10:59
Mourinho sistemi 10'a göre kurdu! Geri sayıma geçildi... Mourinho sistemi 10'a göre kurdu! Geri sayıma geçildi... 10:50
Hakemler TFF'ye dava açtı! Hakemler TFF'ye dava açtı! 10:48
UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman? UEFA Uluslar Ligi play-off kura çekimi ne zaman? 10:29
G.Saray transferi bitiriyor! İmza an meselesi G.Saray transferi bitiriyor! İmza an meselesi 10:29