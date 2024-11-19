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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Ferahnaz Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 19 Kasım puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 18:51 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 19:10
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FERAHNAZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Kasım yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Ferahnaz Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nuray: 6

Sultan: 5

Habip: 6

Samet: 8

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