YEMEKTEYİZ puan tablosu 19 Kasım Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ferahnaz kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 19 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ FERAHNAZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 19 Kasım yarışmacısı Ferahnaz Hanım oldu. Ferahnaz Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Nuray: 6

Sultan: 5

Habip: 6

Samet: 8