MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 18 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 18 KASIM 2024 | MasterChef'in 18 Kasım 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu 18 Kasım tarihli yayında oynanacak. En iyi mantıyı yapıp mavi takım kaptanlığına hak kazanan isim henüz belli olmadı.