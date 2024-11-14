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Haberler Magazin Kayıp Şehir (The Lost City) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kayıp Şehir filmi hangi yıl çekildi?

Kayıp Şehir (The Lost City) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kayıp Şehir filmi hangi yıl çekildi?

Aksiyon ve macera türünde çekilen Kayıp Şehir filmi dikkat çekti. Aaron Nee yönetmenliğinde çekilen film ilk kez 2022 yılında vizyona girdi. Peki, Kayıp Şehir (The Lost City) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 20:30 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 20:50
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Kayıp Şehir (The Lost City) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kayıp Şehir filmi hangi yıl çekildi?

Senaryosunu Oren Uziel ve Dana Fox'un kaleme aldığı Kayıp Şehir filmi izleyicilerin ilgisini çekti. Orijinal ismi The Lost City olan film ile ilgili Kayıp Şehir (The Lost City) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? | Kayıp Şehir filmi hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı ve detayları sizler için derledik.

KAYIP ŞEHİR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kayıp Şehir, yazdığı romanda yarattığı kurgusal şehrin gerçekten var olduğunu keşfeden bir yazarın hikayesini konu ediyor. Loretta Sage, inzivaya çekilmiş zeki bir yazardır. Genç kadın hayatını, kendisini kahraman karakter "Dash"i canlandırmaya adayan kapak modeli Alan'ın yer aldığı, popüler aşk-macera romanlarında egzotik yerler hakkında yazarak geçirir. Alan ile birlikte yeni kitabının tanıtım turnesine çıkan Loretta, bu sırada eksantrik bir milyarder tarafından kaçırılır. Genç milyarder, Loretta'nın kendisini kitaplarda geçen antik şehrin hazinesine götürebileceğini düşünmektedir. Gerçek hayatta da bir kahraman olmak isteyen Alan, Loretta'yı kurtarmak için vakit kaybetmeden yola koyulur. Kendilerini bir anda zorlu bir maceranın içinde bulan Alan ve Loretta, antik hazineyi bulmak için birlikte çalışmak zorundadır.

KAYIP ŞEHİR OYUNCULARI

Sandra Bullock

Channing Tatum

Daniel Radcliffe

Brad Pitt

Oscar Nunez

Patti Harrison

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