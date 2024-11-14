Senaryosunu Adam McKay'in kaleme aldığı Ant-Man filmi araştırılıyor. Karınca Adam Türkçe adıyla vizyona giren filmde usta oyuncular yer alıyor. Karınca Adam (Ant-Man) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? - Karınca Adam hangi yıl çekildi? sorularının yanıtı haberimizde...

KARINCA ADAM (ANT-MAN) FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marvel aleminin sevilen süper kahramanlarından biri olan Ant-Man de beyazperdeye zıplamayı başardı! Mesleğine aşık olan ve bu konuda Reed Richards'ı bile aman aman aratmayan biyokimya uzmanı Dr. Hank Pym; altatomik partiiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Fakat Pym'ın geliştiğirdiği ve insanlığın geleceğini tayin edeceğine inandığı bu formül daha önceki testlerin hiçbirinde başarılı olmamıştır. Ayrıca henüz başarılı olabilmiş bir insanlı deneyden de söz edebilmek mümkün değildir. Pym, cisimlerin boyutlarını değiştirebilen bu formülün denemelerini yapmaya başlar ancak işler pek de umduğu gibi gitmez. Uygulama sırasında yaşadığı bir kaza sonucu, yeni bir yetenek kazanır. Artık çevresindeki bütün böceklerle iletişim kurabilmekte hatta onları kontrol edebilmektedir.

KARINCA ADAM OYUNCULARI

Paul Rudd

Evangeline Lilly

Michael Douglas

Michael Pena