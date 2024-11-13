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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 13 Kasım puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 18:20 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 18:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 13 Kasım Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Murat Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 13 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MURAT KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 13 Kasım yarışmacısı Murat Bey oldu. Murat Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEMA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Kasım yarışmacısı Sema Hanım oldu. Sema Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Elif: 5

Zeynep: 4

Murat: 4

Ayla: 5

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