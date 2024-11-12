  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin MASTERCHEF ELEME ADAYI 12 KASIM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYI 12 KASIM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 12 Kasım eleme adayı...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 17:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI 12 KASIM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Kasım 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

12 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 12 Kasım tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi Hint lezzetlerini yapmak için yarışıyor. Kazanan takım ve eleme adayı henüz belli olmadı.

Fenerbahçe'den dev transfer!
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı!
DİĞER
Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Bayern Münih maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesinde peş peşe temaslar! Keir Starmer, Aliyev, Tokayev...
Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı!
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ankaragücü Başkanı Fırat'tan 'Faruk Koca' açıklaması Ankaragücü Başkanı Fırat'tan 'Faruk Koca' açıklaması 16:34
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi başladı 16:33
Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda 16:26
Fenerbahçe Zenit'i ağırlıyor Fenerbahçe Zenit'i ağırlıyor 16:21
Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı! Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı! 16:19
Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı Anadolu Efes'te ayrılık açıklandı 16:07
Daha Eski
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı! Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı! 15:36
Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları başladı 15:05
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 14:58
Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor - Galatasaray maçı ne zaman? 14:24
Montella için ayrılık çanları! Montella için ayrılık çanları! 14:18
ZTK 4. Tur programı açıklandı ZTK 4. Tur programı açıklandı 13:59