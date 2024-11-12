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Haberler Magazin Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Kasım | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 12 Kasım Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 11:29 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 11:51
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1492. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 12 Kasım Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 12 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Kasım Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

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Gelinim Mutfakta yarışmasında 11 Kasım Pazartesi günü, çeyrek altının sahibi Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 - 8 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 - 8 Kasım haftasında en düşük puanı alarak kayınvalidesiyle birlikte programa veda eden Beyzanur gelin oldu.

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