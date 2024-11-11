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Haberler Magazin MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 11 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 11 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MasterChef yeni sezonda final eleme turları tamamlandı. Ana kadroda yer alan 20 ismin belli olmasının ardından sezonun kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 11 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 09:20
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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 11 Kasım 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı | İşte MAVİ ve KIRMIZI takımlar

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU 11 KASIM 2024 | MasterChef'in 11 Kasım 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun bir kaptanlık oyunu daha oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yeni sezonun ilk kaptanlık oyunu 11 Kasım tarihli yayında oynanacak. Kırmızı ve mavi takım kaptanları belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

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