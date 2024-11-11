Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 11 Kasım 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1491. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 11 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 11 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 11 Kasım Pazartesi günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4-8 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın eleme gününde Beyzanur elendi.