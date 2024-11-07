YEMEKTEYİZ puan tablosu 7 Kasım Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Duygu Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 7 Kasım 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DUYGU KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 7 Kasım yarışmacısı Duygu Hanım oldu. Duygu Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ DERYA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 6 Kasım yarışmacısı Derya Hanım oldu. Derya Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selma: 5

Duygu: 4

Ümitcan: 4

Şükrü: 6

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ŞÜKRÜ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 5 Kasım yarışmacısı Şükrü Bey oldu. Şükrü Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Selma: 4

Duygu: 5

Ümitcan: 5

Derya: 6