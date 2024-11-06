  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

7 Kasım TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:10 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 7 KASIM PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 7 Kasım TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Yerli Dizi

ATV YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Önemsiz Biri

KANAL D YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Aile Arasında

TV8 YAYIN AKIŞI (7 KASIM)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yalanlama!
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey dört koldan kuşatılıyor!
Dağ (Kandil) sancısı! PKK elebaşı Bese Hozat saklandığı inden Ahmet Özer'e destek verdi... "İBB'de ittifak yaptık" itirafı
Bronckhorst: Canavar gibi...
Beşiktaş Dolmabahçe'de kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brugge evinde A. Villa'yı devirdi! Brugge evinde A. Villa'yı devirdi! 23:14
Shakhtar, Y. Boys'a geçit vermedi! Shakhtar, Y. Boys'a geçit vermedi! 23:07
Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı! Devler Ligi'nde Süper Lig'i hatırlatan penaltı kararı! 22:33
Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..." Uçar'dan flaş seyirci açıklaması! "Maccabi maçında..." 22:01
F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonları incelenecek! F.Bahçe ve G.Saray'ın pozisyonları incelenecek! 21:21
"Maçı hak eden taraf bizdik!" "Maçı hak eden taraf bizdik!" 21:09
Daha Eski
"Maç için her şeyimi verdim" "Maç için her şeyimi verdim" 21:08
"Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama..." "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama..." 21:07
Bronckhorst: Canavar gibi... Bronckhorst: Canavar gibi... 20:58
"Cuma günü oynadığımız maçta..." "Cuma günü oynadığımız maçta..." 20:57
Postecoglou'dan flaş Barış Alper yanıtı! Postecoglou'dan flaş Barış Alper yanıtı! 20:54
Muçi: Çok mutluyum! Muçi: Çok mutluyum! 20:44