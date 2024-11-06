  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 6 Kasım | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 09:35 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 6 Kasım 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1488. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 6 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 6 Kasım Çarşamba günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 Kasım Salı günü, çeyrek altının sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Ekim-1 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın eleme gününde Ezgi ve Seren 60 puanla potada kaldı. Bu nedenle eleme olmadı.

Tarihe geçecek Osimhen operasyonu!
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı!
DİĞER
"Bakışları hep aynı" Bu tatlı kız çocuğu şimdi çok ünlü bir oyuncu!
ABD'de başkanlık seçiminde Trump zafer konuşmasına hazırlanıyor
F.Bahçe'ye sol bek müjdesi!
Osayi için karar anı yaklaşıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihe geçecek Osimhen operasyonu! Tarihe geçecek Osimhen operasyonu! 09:13
Bugün hangi maçlar var?⚽ 6 Kasım Çarşamba Bugün hangi maçlar var?⚽ 6 Kasım Çarşamba 07:50
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 01:26
Mourinho PFDK'ya sevk edildi Mourinho PFDK'ya sevk edildi 01:26
11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 11. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 01:26
G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! G.Saray maçı öncesi kırmızı alarm! 01:26
Daha Eski
Kerem en iyisi seçildi! Kerem en iyisi seçildi! 01:26
F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! F.Bahçe'den Samsunspor başkanına yanıt! 01:26
Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... Osimhen'in yakın arkadaşından gündem yaratacak sözler! F.Bahçe'ye transferi... 01:26
F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... F.Bahçe'de ilk imza yolda! İrfan Can ve Osayi denmişti ancak... 01:26
TFF'den flaş Karaoğlan hareketi! TFF'den flaş Karaoğlan hareketi! 01:26
G.Saray'a bir süper yıldız daha! G.Saray'a bir süper yıldız daha! 01:25