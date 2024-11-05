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Haberler Magazin

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 5 Kasım | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 5 Kasım Salı Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 11:59 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 12:10
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Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 5 Kasım 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM | Gelinim Mutfakta'nın 1487. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 5 Kasım Salı Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 5 KASIM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Kasım Salı günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Kasım Pazartesi günü, çeyrek altının sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Ekim-1 Kasım haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Aysun gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın eleme gününde Ezgi ve Seren 60 puanla potada kaldı. Bu nedenle eleme olmadı.

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