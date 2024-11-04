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JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick 3 filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Chad Stahelski'nin yönetmen koltuğuna oturduğu John Wick filminin oyuncuları, konusu ve filmin detayları araştırılmaya başladı. Filmseverlere evde sinema keyfi yaşatacak filme dair detaylar gündemde yerini aldı. 2019 yapımı aksiyon ve gerilim türündeki John Wick 3 filmine dair merak edilenler haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 11:10
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JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR? | John Wick 3 filminin oyuncuları kim, film nerede ve ne zaman çekildi?

Başrollerinde Keanu Reeves, Halle Berry ve Laurence Fishbourne'ün yer aldığı John Wick 3 filminin konusu araştırılmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Chad Stahelski'nin üstlendiği film, aksiyon sahneleriyle nefes kesmeye hazırlanırken; John Wick 3 filminin oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler haberimizde...

JOHN WICK 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

John Wick: Chapter 3 - Parabellum, gizli suikastçı birliğinden atılan John Wick'in, kellesi karşılığında ödül almak için peşine düşen suikastçılara karşı verdiği mücadeleyi konu ediyor. John Wick iki nedenden ötürü firaridir. Kellesi üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konulmuştur ve temel bir kuralı ihlal etmiştir; Continental Hotel'de birini öldürmüştür. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York City'den kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey servis endüstrisidir...

JOHN WICK 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Keanu Reeves
  • Ruby Rose
  • Bridget Moynahan
  • Ian McShane
  • Peter Stormare
  • Laurence Fishburne
  • John Leguizamo
  • Common
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