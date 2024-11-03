MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 3 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 3 Kasım Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 3 Kasım Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 3 KASIM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 3 Kasım Pazar günü ekrana gelen bölümünde şefler yarışmacılardan Adana yer fıstığı ile en iyi yemeği yapmalarını istedi. Elenen yarışmacı ise henüz belli olmadı.