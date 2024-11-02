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Haberler Magazin

Suikast Treni (Bullet Train) filmi konusu ne? | Suikast Treni filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda David Leitch'in oturduğu Suikast Treni filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, gerilim türündeki 2022 yapımı Suikast Treni hakkında arama motorlarında araştırılan 'Suikast Treni filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 10:48
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Suikast Treni (Bullet Train) filmi konusu ne? | Suikast Treni filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Suikast Treni filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Suikast Treni filminin konusu ne? Suikast Treni oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

SUİKAST TRENİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan, sanşsız bir suikastçıdır. Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi ölümcül düşmana birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorunda kalır.

SUİKAST TRENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Joey King

Brad Pitt

David Leitch

Bad Bunny

Karen Fukuhara

Logan Lerman

Brian Tyree Henry

Aaron Taylor-Johnson

Michael Shannon

Zazie Beetz

Andrew Koji

Sandra Bullock

Hiroyuki Sanada

Johanna Watts

Andrea Muñoz

Famke Janssen

Emelina Adams

Masi Oka

Jason Matthew Smith

Andrey Saminin

Nancy Daly

Miraj Grbić

Yoshi Sudarso

Mike Ferguson

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