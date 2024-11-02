Suikast Treni (Bullet Train) filmi konusu ne? | Suikast Treni filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Suikast Treni filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Suikast Treni filminin konusu ne? Suikast Treni oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
SUİKAST TRENİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Suikast Treni, Tokyo'daki bir trende birbirinden farklı nedenlerle birbirlerini öldürmeye çalışan bir grup sıikastçıya odaklanıyor. Uğur Böceği, işini barışçıl bir şekilde yapmaya çalışan, sanşsız bir suikastçıdır. Son görevi onu, dünyanın en hızlı treninde bir çarpışma rotasına sokar. Birbiriyle bağlantılı olan bir dizi ölümcül düşmana birlikte trende zorlu bir mücadeleye girişen Uğur Böceği, hayatta kalmak için trenden inmenin bir yolunu bulmak zorunda kalır.
SUİKAST TRENİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Joey King
Brad Pitt
David Leitch
Bad Bunny
Karen Fukuhara
Logan Lerman
Brian Tyree Henry
Aaron Taylor-Johnson
Michael Shannon
Zazie Beetz
Andrew Koji
Sandra Bullock
Hiroyuki Sanada
Johanna Watts
Andrea Muñoz
Famke Janssen
Emelina Adams
Masi Oka
Jason Matthew Smith
Andrey Saminin
Nancy Daly
Miraj Grbić
Yoshi Sudarso
Mike Ferguson