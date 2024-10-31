GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 31 Ekim 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 31 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1484. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 31 Ekim Perşembe Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 31 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 31 Ekim Perşembe günü kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda kazanan gelin belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Ekim Çarşamba günü, Aysun ve Ezgi gelin aynı puanı alarak kuraya kaldı. Kura sonucunda çeyrek altının sahibi Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21-25 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Seren gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 21-25 Ekim hafta finalinde elenen isim Hanife gelin oldu.