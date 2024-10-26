  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

MASTERCHEF ELEME ADAYI 26 EKİM 2024 | MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 26 Ekim 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 13:40 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 13:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI 26 EKİM 2024 | MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 26 Ekim eleme adayı...

26 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 26 Ekim tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi tatlıyı yapmak için yarıştı. Kazanan takım, dokunulmazlığı alan ve haftanın 7. eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor!
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde...
DİĞER
Ülkü Hilal Çiftçi’den dikkat çeken sözler: Altın bilezik diye bir şeye inanmıyorum!
CANLI | İsrail İran'ı vurdu: Orta Doğu'da yeni cephe! Dışişlerinden sert tepki
Fenerbahçe 3 puan peşinde! İşte Bodrum FK maçı muhtemel 11'i
Osimhen ev bakmaya başladı! Galatasaray ve Napoli...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk taburcu edildi Okan Buruk taburcu edildi 13:36
Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? Arsenal - Liverpool maçı ne zaman? 13:36
West Ham - Manchester United maçı ne zaman? West Ham - Manchester United maçı ne zaman? 13:33
Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman? Crystal Palace - Tottenham maçı ne zaman? 13:28
F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor! 13:26
İşte Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı! İşte Göztepe - Trabzonspor maçının VAR'ı! 12:24
Daha Eski
Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu! Euroleague'de haftanın MVP'si belli oldu! 12:15
G.Saray'da Buruk bilmecesi! Beşiktaş... G.Saray'da Buruk bilmecesi! Beşiktaş... 11:46
Hatayspor - Kayserispor | CANLI Hatayspor - Kayserispor | CANLI 11:39
Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? Chelsea - Newcastle United maçı ne zaman? 11:20
UEFA'dan 2 hakem için flaş men kararı! UEFA'dan 2 hakem için flaş men kararı! 11:18
İstanbulspor - Boluspor maçı saat kaçta? İstanbulspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:11