JACKIE CHAN EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE? | Jackie Chan Efsanesi filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Jackie Chan Efsanesi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Stanley Tong'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Jackie Chan Efsanesi filminin konusu ne? Şanslı Logan oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

JACKIE CHAN EFSANESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir arkeolog, bir buzulun kazısı sırasında keşfedilen kalıntıların dokusunun, rüyalarından birinde gördüğü bir yeşim kolyeye çok benzediğini fark eder. Daha sonra o ve ekibi, buzulun derinliklerine doğru bir keşif gezisine çıkarlar.

JACKIE CHAN EFSANESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan, Gülnezer Bextiyar, Yixing Zhang.