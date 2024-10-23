MASTERCHEF ELEME ADAYI 23 EKİM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 23 Ekim eleme adayı...

23 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 23 Ekim tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi yemekleri yapmak için yarıştı. Dokunulmazlık oyununun kazanan takımı ve eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda haberimiz güncellenecektir.