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Haberler Magazin

GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 23 Ekim 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 23 Ekim | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 23 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:10
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 23 Ekim 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 23 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1478. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 23 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 23 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

23 Ekim Çarşamba günü bölüm sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 22 Ekim Salı günü, çeyrek altını kazanan Ezgi gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin Eda gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 14 - 18 Ekim hafta finalinde elenen isim Hanife gelin oldu.

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