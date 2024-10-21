MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 20 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 20 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 20 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 20 EKİM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 20 Ekim Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynandı. Gecenin en başarısız tabağını yapan NEVZAT bu hafta elenen isim oldu.