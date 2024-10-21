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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 20 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezonun yeni haftasında yarışmaya veda eden isim belli oluyor. Hafta boyunca kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasından bir kişi elenirken diğer yarışmacılar ana kadroda 1 hafta daha kalmaya hak kazanacaklar. 20 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? İşte detaylar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:18
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MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 20 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 20 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 20 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 20 EKİM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 20 Ekim Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynandı. Gecenin en başarısız tabağını yapan NEVZAT bu hafta elenen isim oldu.

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