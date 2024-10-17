Umut Kanatları (On a Wing and a Prayer) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Umut Kanatları hangi yıl çekildi?

İlk kez 2023 yılında vizyona giren Umut Kanatları filmi dram ve gerilim tüürnde çekildi. Senaryosunu Brian Egeston'ın kaleme aldığı film ile ilgili Umut Kanatları (On a Wing and a Prayer) filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte detaylar...

UMUT KANATLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yolcuların uçağa binmesinden bir süre sonra uçak varış noktasına doğru havalanır. Küçük uçağın pilotu aniden rahatsızlanıp, öldüğünde yolcular büyük bir paniğe kapılır. Yolcular arasında bulunan Doug White, ailesini kurtarmak için uçağa güvenli bir şekilde indirmeye çalışır.

UMUT KANATLARI OYUNCULARI KİMLERDİR?