  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

TV YAYIN AKIŞI 18 EKİM CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

18 Ekim TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 00:10 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 18 EKİM CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 18 Ekim TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (18 EKİM)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Neşet
  • 14.30 - Seksenler
  • 15.50 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Kara Ağaç Destanı

ATV YAYIN AKIŞI (18 EKİM)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Kim Milyoner Olmak İster

KANAL D YAYIN AKIŞI (18 EKİM)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (18 EKİM)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (18 EKİM)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI (18 EKİM)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

Arda ve Kenan'a büyük onur! Finale kaldılar
Victor Osimhen devre arasında…
DİĞER
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Süper Lig'de Paul Pogba bombası! Transferi için flaş açıklama…
CANLI YAYIN | Katil İsrail ordusundan alçak saldırı! Hamas Lideri Yahya Sinwar şehit edildi! Batı Şeria camilerinden anons
Berlin'de kazanan F.Bahçe Beko!
G.Saray'dan Zidane sürprizi! 16'lık yıldıza kanca
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Berlin'de kazanan F.Bahçe Beko! Berlin'de kazanan F.Bahçe Beko! 22:39
G.Saray Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü G.Saray Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 22:05
G.Saray evinde hezimete uğradı! G.Saray evinde hezimete uğradı! 22:02
Arda ve Kenan'a büyük onur! Finale kaldılar Arda ve Kenan'a büyük onur! Finale kaldılar 21:56
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 21:48
ALBA Berlin - F.Bahçe Beko | CANLI ALBA Berlin - F.Bahçe Beko | CANLI 20:25
Daha Eski
Onuralp Bitim Chicago Bulls'tan ayrıldı Onuralp Bitim Chicago Bulls'tan ayrıldı 20:24
TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi TFF Futbol Gelişim Direktörlüğüne Emrah Bayraktar getirildi 20:20
Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları 20:04
Messi tüm zamanların en iyi futbolcusu seçildi Messi tüm zamanların en iyi futbolcusu seçildi 20:00
Fatih Tekke: Oyuncularım çok iyi çalıştı Fatih Tekke: Oyuncularım çok iyi çalıştı 19:40
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Slovenya'ya ziyaret TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Slovenya'ya ziyaret 19:32