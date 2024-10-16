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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Ekim Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Hakan Bey oldu. Hakan Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 16 Ekim puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 18:30 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 18:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 16 Ekim Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hakan kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hakan Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 16 Ekim 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAKAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16 Ekim yarışmacısı Hakan Bey oldu. Hakan Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜLCAN KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Ekim yarışmacısı Gülcan Hanım oldu. Gülcan Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Okan: 5

Hakan: 6

Gülizar: 4

Büşra: 4

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