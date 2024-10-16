  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

TV YAYIN AKIŞI 17 EKİM PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

17 Ekim TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 23:09 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 23:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 17 EKİM PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 17 Ekim TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 EKİM)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Neşet
  • 14.30 - Seksenler
  • 15.50 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Mehmet: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI (17 EKİM)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Karadut

KANAL D YAYIN AKIŞI (17 EKİM)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (17 EKİM)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (17 EKİM)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yol Arkadaşım 2

TV8 YAYIN AKIŞI (17 EKİM)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

F.Bahçe'ye bedava dünya yıldızı!
F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu
DİĞER
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'na kancayı taktılar! Arda Güler'in rakibi mi olacak?
Suriye'nin kuzeyindeki çatışmadan seken roket mayınlı araziye düştü
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
Kerem'den Filistin'e destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu F.Bahçe Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu 21:03
Kerem'den Filistin'e destek! Kerem'den Filistin'e destek! 20:33
G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Antalyaspor mesaisi sürüyor! 20:15
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü 19:41
Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi Trabzonspor'da Başakşehir mesaisi 19:39
Osimhen'den sakatlık açıklaması! Osimhen'den sakatlık açıklaması! 17:58
Daha Eski
Wilbekin ameliyat oldu Wilbekin ameliyat oldu 17:50
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 17:10
G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... G.Saray’a Icardi şoku! Devre arasında... 16:54
Beşiktaş'a durmak yok! Beşiktaş'a durmak yok! 16:45
9. hafta hakemleri açıklandı 9. hafta hakemleri açıklandı 16:13
"Zaha'nın yapması gereken..." "Zaha'nın yapması gereken..." 15:37