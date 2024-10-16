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MASTERCHEF ELEME ADAYI 16 EKİM 2024 | MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Ekim 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 22:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 23:20
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MASTERCHEF ELEME ADAYI 16 EKİM 2024 | MasterChef 7. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 16 Ekim eleme adayı...

16 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 16 Ekim tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi börek çeşitlerini yapmak için yarıştı. Eleme adayı henüz belli olmadı.

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