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Haberler Magazin

MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 15 Ekim 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef yeni sezonun yeni kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanları iki grupta da yer alacak isimleri belirleyecek. İzleyiciler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusunun yanıtını merak ediyor. 15 Ekim 2024 MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ile mavi ve kırmızı takımları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 22:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 22:20
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MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 15 Ekim 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef'in 15 Ekim 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 15 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. En iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takım kaptanlığına hak kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

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