MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? 15 Ekim 2024 MasterChef MAVİ ve KIRMIZI takım kaptanları

MasterChef'in 15 Ekim 2024 tarihli bölümünde yeni sezonun üçüncü kaptanlık oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takım kaptanlarının belli olmasının ardından ise haftanın takımları netleşti. Peki, MasterChef KAPTANLIK oyununu kim kazandı? Güncel bilgileri sizler için derledik.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'in 15 Ekim Salı günü yayınlanan bölümünde kaptanlık oyunu oynanacak. En iyi çiğ köfteyi yaparak mavi takım kaptanlığına hak kazanan isim belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.