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POWER RANGERS FİLMİNİN KONUSU NE? | Power Rangers filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Dean Israelite'nin oturduğu Power Rangers filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, macera, bilim kurgu türündeki 2017 yapımı Power Rangers hakkında arama motorlarında araştırılan 'Power Rangers filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:40
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POWER RANGERS FİLMİNİN KONUSU NE? | Power Rangers filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Power Rangers filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Dean Israelite'nin üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Power Rangers filminin konusu ne? Power Rangers oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

POWER RANGERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Yaşadıkları Angel Grove adlı küçük kasabanın ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılmak üzere olduğunu öğrendiklerinde olağanüstü bir güç haline gelmeleri gereken beş sıradan genci anlatıyor. Kader tarafından seçilen kahramanlar, gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını fark ederler ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki sorunlarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklardır ve sonucunda Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

POWER RANGERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Dacre Montgomery

Naomi Scott

RJ Cyler

Ludi Lin

Elizabeth Banks

Becky G

Bryan Cranston

Bill Hader

David Denman

Sarah Grey

Emily Bruhn

Anjali Jay

Erica Cerra

Jackson Croom

Morgan Taylor Campbell

Sharon Simms

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