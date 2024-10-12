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Haberler Magazin

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? - 12 Ekim Cumartesi 2024

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 12 Ekim tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:33 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 14:40
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MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? - 12 Ekim Cumartesi 2024

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 12 Ekim eleme adayı...

12 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 28 Eylül tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar en iyi deniz ürünleri sarmasını yapmak için yarıştı. Kazanan takım, dokunulmazlığı alan ve haftanın 7. eleme adayı henüz belli olmadı. Bölüm sonunda detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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