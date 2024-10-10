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YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 Ekim Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın dördüncü yarışmacısı Süleyman Bey oldu. Süleyman Bey hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 10 Ekim puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 17:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 10 Ekim Perşembe | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Süleyman kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Süleyman Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 10 Ekim 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEZER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Ekim yarışmacısı Sezer Bey oldu. Sezer Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEZER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Ekim yarışmacısı Sezer Bey oldu. Sezer Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Süleyman: 7

Asiye: 6

Nazmiye: 4

Züleyha: 5

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Ekim yarışmacısı Züleyha Hanım oldu. Züleyha Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Süleyman: 4

Asiye: 5

Nazmiye: 5

Sezer: 3

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