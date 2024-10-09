YEMEKTEYİZ puan tablosu 9 Ekim Çarşamba | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sezer kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Sezer Bey oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 9 Ekim 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ SEZER KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 9 Ekim yarışmacısı Sezer Bey oldu. Sezer Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ZÜLEYHA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 8 Ekim yarışmacısı Züleyha Hanım oldu. Züleyha Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Süleyman: 4

Asiye: 5

Nazmiye: 5

Sezer: 3