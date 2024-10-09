  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

MASTERCHEF ELEME ADAYI 9 EKİM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım yarışmacıları en iyi yemeği yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Her hafta takım oyununu kaybeden takım kendi içerisinde dokunulmazlık oyunu oynuyor. Dokunulmazlığı kaybedenler arasından eleme adayı belirleniyor. İzleyiciler ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusunun yanıtını merak ediyor. 9 Ekim 2024 tarihli yayına dair detayları sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 00:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF ELEME ADAYI 9 EKİM 2024 | MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef 2024'te heyecan dorukta. Her hafta eleme potasına giden bir kişi haftanın sonunda elenen yarışmacı oluyor. Mehmet, Somer ve Danilo şefin verdiği yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 9 Ekim eleme adayı...

9 EKİM MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 9 Ekim tarihli bölümünde kırmızı ve mavi takımlar şeflerin verdiği malzemeler ile en iyi yemeği yapmaya çalıştı. Kırmızı takım kazanırken mavi takım kendi içerisinde dokunulmazlık oynadı. Eleme adayı henüz belli olmadı.

Van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri!
G.Saray'da Dybala gelişmesi!
DİĞER
Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum!
Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı! Beyrut'ta Mehmetçik fırtınası
F.Bahçe'de Arda Güler heyecanı!
G.Saray bombayı patlatacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yunanistan'da flaş ölüm! Yunanistan'da flaş ölüm! 23:44
G.Saray deplasmanda galip! G.Saray deplasmanda galip! 23:24
Bursaspor İspanya'da mağlup! Bursaspor İspanya'da mağlup! 23:18
F.Bahçe deplasmanda kazandı! F.Bahçe deplasmanda kazandı! 23:14
Antalyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret Antalyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret 20:43
G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi G.Saray'da Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi 20:40
Daha Eski
Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı Sivasspor'da Hatayspor hazırlıkları başladı 20:35
Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu Türkiye Güreş Federasyonu başkan adayı Taha Akgül, Sivas'ta güreşçilerle buluştu 20:31
Trabzonspor'un Başakşehir mesaisi Trabzonspor'un Başakşehir mesaisi 20:28
Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları başladı Göztepe'de Eyüpspor hazırlıkları başladı 20:25
Beşiktaş'ı ördüğü duvar kontrat yeniletti Beşiktaş'ı ördüğü duvar kontrat yeniletti 20:19
Muslera'dan yeni rekor yolda! Muslera'dan yeni rekor yolda! 19:03