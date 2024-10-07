  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU | Servet Operasyonu filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğuna oturduğu Servet Operasyonu filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başladı. Filmseverlere unutulmaz anlar yaşatacak, aksiyon sahneleriyle nefes kesecek Servet Operasyonu filmine dair merak edilenler ve filmin ne zaman, nerede çekildiğine dair detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU | Servet Operasyonu filmi konusu ne? Oyuncuları kimler?

Jason Statham, Aubrey Plaza, Cary Elwes'in başrollerinde yer aldığı ve Guy Ritchie'nin yönetmenliğini üstlendiği film olan Servet Operasyonu filmi, sinemaseverlerden tam not almasının ardından merak konusu haline geldi. Televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından beğeni sayısı katlanan film hakkında Servet Operasyonu filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Servet Operasyonu filmi ne zaman çekildi? sorularının cevabı araştırılıyor. İşte Servet Operasyonu filmi tüm detayları...

SERVET OPERASYONU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan 'Five Eyes' tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

SERVET OPERASYONU OYUNCULARI KİM?

  • Jason Statham
  • Aubrey Plaza
  • Cary Elwes
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak?
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak
DİĞER
Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evliliklerinin 3. yıl dönümünü kutladı! 'Beraber beyazlar saçlarımız'
Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi
Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
CAS’tan Pogba'nın cezasına indirim CAS’tan Pogba'nın cezasına indirim 16:19
Kupa maçlarının hakemleri açıklandı Kupa maçlarının hakemleri açıklandı 16:06
Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..." Ndombele Fransa'da gündem oldu! "Geçen her hafta..." 15:49
Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi Almanya macerası bitiyor! Bayern'de Sacha Boey gelişmesi 15:49
Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! Beşiktaş'ta Rafa Silva şaşkınlığı! 15:42
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! 14:49
Daha Eski
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak 14:40
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? 14:23
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 13:32
Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu 12:31
Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... 12:31
G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! 12:17