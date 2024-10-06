MASTERCHEF KİM ELENDİ? | 6 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu?

MasterChef yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonun bir haftası daha geride kaldı. Haftanın eleme potasına giden isimleri belli oldu. 6 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde ise bir kişi yarışmaya veda etti. 6 Ekim Pazar MasterChef elenen isim kim oldu? MasterChef kim elendi? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF 6 EKİM 2024 KİM ELENDİ?

MasterChef'in 6 Ekim Pazar günü ekrana gelen bölümünde iki aşamalı eleme oyunu oynanacak. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinden güncel bilgileri takip edebilirsiniz.